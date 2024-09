Ducati celebra la sua storia con due appuntamenti a Bologna

Sarà un mese di ottobre all'insegna degli appuntamenti con la storia di Ducati, quello in arrivo a Bologna, a cominciare dall’iniziativa 'Porte Aperte alla Cittadinanza' dedicata a tutti i cittadini bolognesi. L'occasione sarà quella per scoprire da vicino il cuore pulsante della casa motociclistica tra passato, presente e futuro. L’evento nasce per celebrare il ritrovamento della prima pietra dello stabilimento Ducati di Borgo Panigale, recuperata lo scorso aprile. La pietra, ora esposta al Museo Ducati, fu posata dai fondatori, i fratelli Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri Ducati, il primo giugno 1935 nello stesso luogo in cui, ancora oggi, Ducati progetta e produce le sue moto. Venerdì 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Petronio, il santo patrono di Bologna, il Museo Ducati accoglierà gratuitamente i residenti della Città Metropolitana, con orario di apertura dalle 9 alle 18. Ducati sarà poi presente con una mostra speciale alla quarantunesima edizione di Auto e Moto d’Epoca 2024, lla manifestazione internazionale dedicata ai veicoli d’epoca a due e quattro ruote che si svolgerà a BolognaFiere dal 24 al 27 ottobre. All’interno degli spazi dedicati alla Motor Valley (Padiglione 31), Ducati esporrà alcuni modelli della leggendaria famiglia 916, che quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario.

