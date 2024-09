Moto: il Mondiale tornerà in India solo nel 2026

Il GP dell'India di motociclismo, la cui prima - e unica - edizione si è disputata in condizioni climatiche estreme nel settembre 2023, non sarà in calendario il prossimo anno se non come appuntamento di riserva. Previsto per lo stesso periodo quest'anno, l'evento al Buddh International Circuit è stato annullato per "considerazioni operative", che la Federazione internazionale di motociclismo (FIM) non ha però chiarito. Dorna ha fatto sapere che - a causa della mancanza di una data disponibile nel corso dell'anno - il motomondiale tornerà in India solo "all'inizio del 2026". Il circuito Buddh è stato però scelto come riserva per la prossima stagione, per compensare la possibile cancellazione di una delle gare in programma.



