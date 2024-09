Ducati si aggiudica la centesima vittoria in MotoGP

Ducati tocca quota 100 sulle piste della MotoGP. Con il Gran Premio dell'Emilia-Romagna disputato lo scorso fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli e grazie alla vittoria di Enea Bastianini con la Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, Ducati ha infatti ottenuto la sua centesima vittoria in MotoGP.

Il traguardo è stato raggiunto dalla Casa di Borgo Panigale proprio nella gara di casa, sul tracciato situato nel cuore della Motor Valley e a pochi chilometri dalla sede bolognese.

Ducati entra così a far parte di una ristretta lista di costruttori in grado di raggiungere i 100 successi in MotoGP, che comprende solamente altre due aziende. Ducati è anche la prima casa europea ad ottenere questo risultato.

Come se non bastasse, il successo di Bastianini ha permesso a Ducati di centrare il sesto Titolo Mondiale Costruttori della sua storia, quando ancora mancano sei Gran Premi al termine della stagione 2024. Per la casa motociclistica bolognese si tratta del quinto Titolo Costruttori consecutivo dal 2020.

Nel 2020 Ducati festeggiò il primo importante traguardo delle cinquanta vittorie in MotoGP grazie alla vittoria conquistata da Andrea Dovizioso (14 vittorie in totale) sul circuito di Spielberg in Austria. Fino a quel momento, oltre a lui, altri 6 piloti erano riusciti a portare la rossa di Borgo Panigale al successo.

Il primo fu Loris Capirossi (autore di 7 vittorie complessive con Ducati) al Montmelò nel 2003, anno di debutto di Ducati in MotoGP. Seguirono poi le vittorie di Casey Stoner, primo Campione del Mondo con la Desmosedici nel 2007. Successivamente è stata la volta di Troy Bayliss, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci.

"Il traguardo delle 100 vittorie in MotoGP e la conquista del Titolo Mondiale Costruttori - ha commentato Claudio Domenicali, Ceo di Ducati Motor Holding - ci rendono orgogliosi e scrivono il nome di Ducati in modo ancora più indelebile nella storia della massima competizione motociclistica al mondo. Questi momenti sono un'opportunità per guardarsi indietro e dare il giusto peso a ogni singolo sforzo, al duro lavoro e ad anni di impegno e innovazione continua".

Francesco Bagnaia, due volte Campione del Mondo con Ducati nel 2022 e nel 2023, è attualmente il pilota più vincente con la Desmosedici GP, avendo firmato ben 25 dei 100 successi finora ottenuti dalla rossa nella classe regina. Per il vincitore di domenica Enea Bastianini quella ottenuta a Misano è stata la settima vittoria in MotoGP in sella a Ducati.

