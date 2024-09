Aprilia RSV4 X ex3ma è la più evoluta di sempre

Con Aprilia RSV4 X ex3ma la casa di Noale porta l'emozione delle corse a portata del pubblico di appassionati. Aprilia Racing prosegue infatti la sua missione di condivisione delle massime tecnologie introducendo RSV4 X ex3ma, la RSV4 più sofisticata mai prodotta.

Il modello è il quarto atto di un progetto iniziato nel 2019 con RSV4 X e poi Tuono X, proseguito nel 2022 con la più evoluta RSV4 X Trenta, tutti modelli unici, distinti da quella 'X' che rappresenta il massimo in termini di tecnologia e prestazioni su una moto in vendita al pubblico.

La particolare modellatura della carena sulle fiancate permette di sfruttare la pressione dell'aria tra il suolo e la carena quando la moto è nella fase della piega in curva per aumentare l'aderenza a terra. L'intero pacchetto aerodinamico, di derivazione MotoGP, comprende l'ala anteriore di nuova concezione, l'under wing posizionato sotto il forcellone e le cornering wings situate nella parte bassa del parafango anteriore.

Tutta la carenatura è realizzata in carbonio da PAN Compositi con gli stessi procedimenti utilizzati per la MotoGP e, rispetto alla già evoluta X Trenta, permette di quintuplicare il carico verticale della pressione dell'aria in rettilineo, aumentando la stabilità e la precisione di guida, diminuendo al contempo la tendenza all'impennata e di triplicare quello a moto piegata, con grandi benefici in termini di aderenza in curva.

La speciale livrea Perla Nera attinge alla storia di Aprilia.

Il nero lucido e le finiture grafiche di RSV4 X ex3ma sono invece un omaggio a una delle moto che hanno fatto la storia delle due ruote come la RS 250 in sella alla quale Max Biaggi vinse tre campionati del mondo consecutivi, dal 1994 al 1996, nella classe 250.

Lo stesso Max Biaggi è stato protagonista dello sviluppo in pista e della definitiva messa a punto della RSV4 X ex3ma.

"Partecipare allo sviluppo di una moto come la RSV4 X ex3ma - ha detto Biaggi - è stato come essere alle sessioni di prova di un vero prototipo racing. Un po' come tornare ai test precampionato, quando si pongono le basi tecniche di una intera stagione".

Sotto la sella matte il motore quattro cilindri a V di 65°, dalla cilindrata di 1099 cc, preparato dai motoristi di Aprilia Racing per esprimere una potenza massima di 230 CV a 13.500 giri/min (con massimo regime a 13.900 giri/min) e una coppia massima di 131 Nm a 11.000 giri/min.

Ciascuno dei 30 esemplari di Aprilia RSV4 X ex3ma è proposto al prezzo di 80.000 euro esclusa ed è prenotabile esclusivamente online.

