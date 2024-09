A Cremona un fine settimana all'insegna della Superbike

È tutto pronto a Cremona per il debutto del Cremona Circuit come tappa italiana del Motul Fim Superbike World Championship. Dal 20 al 22 settembre, infatti, il tracciato cremonese sarà il teatro della nona tappa del calendario iridato, l'Acerbis Italian Round.

L'appuntamento riporta sul tracciato cremonese, a undici anni di distanza, il campionato mondiale per moto derivate di serie che fa così il suo ritorno in Lombardia, su una pista rinnovata grazie ai lavori effettuati negli ultimi mesi e apprezzata dai piloti per il selettivo tasso tecnico dei tratti misti, oltre che per l'elevata velocità (oltre i 310 km/h) che si può raggiungere sul rettilineo.

Il weekend sarà di festa su due ruote per tutti gli appassionati ha un ricco programma di eventi e iniziative collaterali, per vivere l'emozione dei motori ben oltre i momenti di gara, tra Superbike, Supersport e Women's Circuit Racing. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto tramite la piattaforma TicketOne o direttamente dal sito SBK.

Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi d'ingresso anche presso la biglietteria del circuito. Il fine settimana di motociclismo inizia oggi, in mattinata, con le prove libere di tutte le categorie e con la superpole Wcr e Ssp.



