MotoGP: Dorna, nel 2025 torna in calendario l'Ungheria

Il Gran Premio d'Ungheria della MotoGP, la cui ultima edizione risale al 1992, è stato inserito nel calendario 2025 del motomondiale, ha annunciato Dorna. Il nuovo circuito del Balaton Park, situato a poco meno di cento chilometri da Budapest, dovrebbe ospitare la sua prima edizione "dal 22 al 24 agosto 2025". L'Ungheria ha ospitato il Mondiale di velocità su due ruote solo nel 1990 e nel 1992 sull'Hungaroring di Budapest, utilizzato dalla Formula 1. Il GP avrebbe dovuto ritornare nel 2009 sul nuovo Balatonring, ma essendo i lavori in ritardo, l'evento è stato cancellato quell'anno e di nuovo nel 2010. Per compensare la possibile cancellazione di uno degli eventi di quest'anno, il Balaton Park è stato designato come circuito di riserva dalla Dorna, ma al momento non è stato inserito, nonostante la cancellazione di diversi round (Argentina, India e Kazakistan). L'anno prossimo, il leggendario circuito di Brno, in Repubblica Ceca, farà il suo ritorno nel calendario del campionato dopo aver ospitato una cinquantina di edizioni del GP motociclistico Cecoslovacco e poi di Repubblica Ceca tra il 1965 e il 2020.



