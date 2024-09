Moto, la Transitalia Marathon in Umbria

La Transitalia Marathon passerà per l'Umbria - prima tappa a Città di Castello - con 400 motociclisti provenienti da tutto il mondo. Nel pomeriggio di lunedì 23 settembre la 10/a edizione della manifestazione turistica internazionale in moto non competitiva, che è uno degli eventi più prestigiosi in Europa del calendario Turismo Adventouring della Federazione internazionale motociclistica, farà sosta nel comune tifernate in piazza Matteotti portando con sé tutto il bello di viaggiare in moto, immergersi nei territori e tra i loro tesori, vivere le tradizioni enogastronomiche e culturali che offre la Penisola italiana.

Per una notte tutte le strutture ricettive di Città di Castello e dei dintorni saranno completamente sold-out, riempite dalla comitiva di centauri iscritti all'evento, dai componenti dello staff dell'evento e dai giornalisti di 40 testate specializzate di tutta Europa. Nella tappa di Città di Castello la Transitalia Marathon darà la possibilità di fare un'esperienza unica a una comitiva di circa 60 motociclisti che viaggeranno al seguito dell'evento: la visita alle collezioni di Alberto Burri, un tuffo nel genio di uno dei più importanti nomi nel panorama internazionale dell'arte del '900, che sarà offerta grazie alla convenzione stipulata con la Fondazione Albizzini.

La collaborazione con la Fondazione Albizzini darà diritto a un ingresso a prezzo ridotto nelle due sedi espositive di Città di Castello a tutti coloro che si presenteranno alle biglietterie con il badge della Transitalia Marathon. Un'offerta che sarà valida non solo durante la tappa di lunedì 23 settembre, ma anche successivamente, permettendo così ai partecipanti alla manifestazione di tornare a Città di Castello per dedicarsi alla scoperta dell'arte di Burri.

"Il passaggio della Transitalia Marathon rappresenta per Città di Castello una straordinaria opportunità di farsi conoscere e mostrare a una platea di ospiti che sono abituati a viaggiare in moto per tutto il mondo i tanti tesori di una città che abbraccia Rinascimento e contemporaneità, grazie a un patrimonio di testimonianze artistiche, culturali e architettoniche che attraversa i secoli nel segno di Raffaello, Signorelli e Burri", afferma in una nota del Comune l'assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, che sottolinea "l'onore e la soddisfazione di ospitare per il secondo anno consecutivo una delle manifestazioni di riferimento a livello internazionale per il mototurismo, un settore dalle grandi potenzialità promozionali per l'immagine di una città come la nostra, che siamo molto interessati a cogliere".

Patrocinata dal Senato della Repubblica e dalla polizia di Stato, oltre che da tutti i Comuni che con Città di Castello saranno tappe del percorso, la Transitalia Marathon inizierà lunedì 23 settembre con la partenza da Rimini e l'arrivo a Città di Castello, prima città dell'Umbria a essere raggiunta dai partecipanti. L'itinerario prevede, poi, il passaggio per Nocera Umbra e Cascia, prima di approdare nel Lazio, a Chieti e poi a Roma, dove l'evento si concluderà il 27 settembre con una suggestiva visita notturna della "città eterna".



