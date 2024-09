Roma è pronta ad accogliere l'Eternal City Motorcycle Show

Parte il conto alla rovescia per Eternal City Motorcycle Show 2024, l'evento dedicato alla passione per le due ruote che è in programma sabato 28 e domenica 29 settembre al Roma Convention Center La Nuvola.

"Siamo molto soddisfatti di riproporre un evento che torna a riempire la Capitale con le Eccellenze su Ruote - ha commentato Fabrizio Croce organizzatore dell'evento - Eternal City Motorcycle Show si conferma manifestazione di riferimento per il mondo moto, con un format che funziona e che viene riproposto in questa ottava edizione con una nuova location, il Roma Convention Center, conosciuto come La Nuvola". Saranno presenti 16 Case motociclistiche, cioè Aprilia, Bmw Motorrad, Bsa, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, Ktm, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Royal Enfield, Suzuki, Triumph e Yamaha.

Le aziende metteranno a disposizione del pubblico oltre 300 moto e potranno essere effettuate nei due giorni dell'evento più di 3.000 prove delle ultime novità sul mercato. Una delle prerogative più apprezzate dell'evento sono infatti i demo ride, cioè i giri di prova con la moto.

Per 'assaggiare' le numerose novità a due ruote presenti a Roma - ricordano gli organizzatori dell'Eternal City Motorcycle Show - sarà necessario presentarsi con la patente di guida in corso di validità e con un abbigliamento tecnico adeguato con casco, giacca e guanti da moto in buono stato.

Una volta entrati a La Nuvola, per provare le moto gli appassionati si dovranno munire dell'apposito braccialetto, da ritirare al desk d'accoglienza.

Successivamente sarà necessario completare le prenotazioni per le prove ai vari stand delle Case per provare i numerosi modelli a disposizione per i demo ride sono completamente gratuiti e esclusivamente dedicati ai possessori del biglietto di Eternal City 2024.

Previsto anche un corso di guida sicura delle moto dedicato alle donne. Questa nuova iniziativa prevede, nella giornata di sabato 28, due appuntamenti formativi, con una lezione teorica in un'aula dedicata seguita da semplici prove pratiche in sicurezza. Gli appuntamenti sono alle ore 10.30 (turno 1) e alle ore 16.00 (turno 2) di sabato. Per prenotarsi è possibile scrivere una mail all'indirizzo info@eternalcitymotorcycleshow.com oppure chiedere alla reception dell'evento.

Eternal City Motorcycle Show, il cui biglietto è disponibile in prevendita a 15 euro sul sito www.eternalcitymotorcycleshow.com sarà aperto sabato 28 settembre dalle 9.00 alle 21:00 (chiusura area espositiva) mentre DJ set e area food resteranno aperti fino all'una di notte. Domenica 29 settembre l'orario è dalle 9:00 alle19:00 con la chiusura della manifestazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA