Eicma: biglietti scontati del 25%, ultimi 7 giorni di promozione

Biglietti d'ingresso a Eicma 2024 scontati del 25%. Inizia oggi l'ultima settimana di validità della promozione di lancio avviata dagli organizzatori dell'Esposizione internazionale delle due ruote, che prevede un prezzo di vendita del titolo d'ingresso di soli 15 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) al posto di 20 euro. Gli appassionati hanno quindi tempo fino alle ore 12 di lunedì 16 settembre per approfittare di questo 'early bird' promosso in occasione dell'edizione numero 81, quella del 110/o anniversario della manifestazione, che torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 7 al 10 novembre prossimi.

Dopo le ore 12 di lunedì 16 settembre e fino a domenica 10 novembre, il biglietto intero tornerà in vendita al prezzo di 20 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione), mentre il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, già in vendita, costerà sempre 10 euro (più 1,50 euro), due euro in meno rispetto al 2023: una scelta per favorire la partecipazione dei giovanissimi.

Tra le altre novità dell'edizione 2024, il biglietto pomeridiano. Introdotto dall'organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, sarà disponibile in un numero contingentato a partire dalle ore 12 di lunedì 16 settembre 2024 al prezzo di 14 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per l'intero e a 7 euro (più 1,50 euro) per il ridotto. Questo titolo d'ingresso sarà valido dalle ore 13.30 fino alla chiusura della manifestazione. Il prezzo del biglietto alle casse fisiche sarà invece di 25 euro.



