All'asta la Triumph Scrambler 1200 di Daniel Craig

La Triumph Scrambler 1200 Bond Edition che è stata regalata a Daniel Craig dopo le riprese del film di James Bond 'No Time to Die', con l'attore nel ruolo di 007 andrà all'asta per beneficenza. La moto andrà all'asta da Bonhams, direttamente dalla proprietà di Craig, che devolverà il ricavato alla Royal National Lifeboat Institution, il più grande servizio di salvataggio operante al largo delle coste del Regno Unito, Irlanda, isole della Manica e isola di Man.





La Bond Scrambler 1200 in edizione limitata è stata prodotta in una tiratura di appena 250 unità e venduta rapidamente. Il modello include una carrozzeria a tema 007, con un sedile in pelle speciale, un pannello di scarico e altre caratteristiche del marchio Bond, rendendola così un oggetto da collezione unico per gli appassionati di moto e di 007.

La Bond Edition si basa sul modello XE di Triumph, con un motore da 1200 cc, che produce 89 cv. Include sospensioni dual sport avanzate con corsa di 250 mm anteriore e posteriore, forcelle Showa, ammortizzatori posteriori Öhlins e freni Brembo, per affrontare avventure sia su strada che in fuoristrada.

L'asta comprende un certificato di autenticità firmato da Daniel Craig e dal Ceo di Triumph. L'acquirente potrà usufruire anche di un'esperienza di guida con gli stunt-man della serie di film dedicati a James Bond.

