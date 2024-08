A Gabicce seconda edizione del Weekend del Mototurista

Al via la seconda edizione del 'Weekend del Mototurista' alla scoperta delle Marche. L'evento, dedicato agli appassionati di motori che ogni anno, in occasione del weekend del Motomondiale, fanno tappa sulla riviera e nell'entroterra marchigiano, si svolgerà a Gabicce tra eventi, concerti, cibo e tour guidati lungo itinerari da percorrere in sella alla propria moto.

L'iniziativa si inserisce in 'Marche in moto' all'interno del progetto 'Terra dei piloti e motori'. Per tre giorni dall'8 al 10 settembre, i motociclisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive di Gabicce, verranno omaggiati di un welcome kit speciale e potranno usufruire di convenzioni e agevolazioni sul territorio.

Glie eventi prenderanno il via con la cerimonia di benvenuto nella suggestiva cornice del San Bartolo tra musica al tramonto e aperitivo con prodotti tipici locali per poi iniziare, l'indomani, ad esplorare il meraviglioso entroterra con tour guidati alla scoperta di Gradara, Tavullia, Urbino, Urbania, Acqualagna, Fossombrone, Candelara e tanti altri borghi suggestivi dell'entroterra.

Da non perdere sabato sera, l'immancabile 'rustida' di sardoni proposta dall'Associazione Balneari Gabicce.

