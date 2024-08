In Austria torna la European Bike Week di Harley Davidson

Appuntamento in Carinzia, attorno al Faaker See, nei primi giorni di settembre, per una nuova edizione della European Bike Week di Harley Davidson. Le date da segnare sull'agenda per gli amanti del marchio americano, sono quelle che vanno dal 3 all'8 settembre, quando la regione austriaca ospiterà l'evento firmato Harley.

Pensata come ideale conclusione della stagione estiva degli eventi motociclistici europei, la European Bike Week sarà ospitata dalla Carinzia, dove tornerà poi per almeno altri sette anni, a partire da settembre 2024, grazie a un accordo siglato lo scorso anno tra Harley Davidson e la regione austriaca.

L'evento ruoterà attorno ad un centro nevralgico rappresentato dall'Harley Plaza e ad un enorme spazio per gli eventi circostanti, lungo le rive del lago di Faak nell'Austria meridionale. Completamente gratuito, l'evento è aperto a motociclisti di tutti i marchi ed è quello che ogni anno attira oltre centomila visitatori da tutto il mondo, ospitando una selezione sconfinata di moto.

Durante la settimana su due ruote ci sarà spazio anche per un fitto programma di intrattenimento, oltre che per la lunga serie di esperienze uniche e targate Harley Davidson che si spingeranno fino alle strade panoramiche da percorrere per arrivare in Carinzia e per esplorarne i dintorni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA