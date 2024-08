Ducati al debutto nel Mondiale MXGP con Tony Cairoli

Ducati ha debuttato in Olanda nel Mondiale MXGP con Tony Cairoli. Il nove volte iridato, che mancava dai GP da tre anni, nella Qualifying Race del sabato ha chiuso in settima posizione dopo esser stato a lungo quarto, confermando le qualità della Desmo450 MX.

Nella prima manche di domenica, Cairoli non è riuscito a scattare bene al via ed ha chiuso la gara in quindicesima posizione. In gara 2, risalito fino alla nona posizione facendo segnare degli ottimi tempi sul giro (autore del sesto crono assoluto) il pilota è stato costretto al ritiro per un inconveniente tecnico nel corso del sesto giro.

"Prima del GP - ha commentato Cairoli - abbiamo fatto tre settimane di prove tra Olanda e Belgio ma le condizioni del tracciato di oggi erano lontanissime da quelle trovate nei vari test. Il nostro obiettivo era mettere alla prova la Desmo450 MX in condizioni estreme e ho avuto sensazioni molto positive.

Ieri, nella gara di qualifica, abbiamo ottenuto un ottimo settimo posto, che è un risultato fantastico per una moto così giovane".

La partecipazione al GP d'Olanda è parte del piano di sviluppo della Desmo450 MX, la moto che il prossimo anno entrerà in produzione segnando l'ingresso della casa di Borgo Panigale nel segmento delle off-road specialistiche. Ad Arnhem la moto di Borgo Panigale ha gareggiato in configurazione 2025 per quanto riguarda il limite fonometrico, importante test per confermare le scelte tecniche in vista della prossima stagione quando il limite passerà da 112 a 109 db.

Il programma di sviluppo della Desmo450 MX continuerà il 31 agosto e primo settembre a Castiglione del Lago, quinta gara del Campionato Italiano, dove Alessandro Lupino guida la classifica generale a due prove dal termine.

