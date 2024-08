KTM 450 SMR 2025 è pronta per la competizione

Telaio migliorato, ergonomia rivoluzionata e performance pronte per la pista, sono alcune delle caratteristiche della nuova KTM 450 SMR 2025. Con il suo propulsore 450 cc SOHC da 63 CV, la KTM 450 SMR 2025 presenta i medesimi aggiornamenti già introdotti nella gamma KTM SX-F 2025.

Tra questi, il più importante si trova nel telaio, che è stato alleggerito nel punto di attacco superiore del monoammortizzatore e ha subito modifiche allo spessore delle pareti dei tubi nella parte anteriore, con attacchi del motore aggiornati.

Il nuovo telaio non è solo 300g più leggero ma è stato modificato per migliorare le caratteristiche di flessione e il comportamento in curva, rimanendo complessivamente stabile alle alte velocità. Un'altra modifica risiede nelle dimensioni delle pedane, più piccole delle precedenti, che accrescono gli angoli di piega e riducono il rischio di rimanere agganciati ai cordoli.

La KTM 450 SMR 2025 monta anche per la prima volta la forcella WP XACT Closed Cartridge da 48 mm, dotata di un nuovo pistone a valvola centrale che ottimizza il flusso dell'olio all'interno della cartuccia. Questa novità riduce l'effetto di cavitazione, mantenendo costanti le caratteristiche di smorzamento.

Al posteriore, il monoammortizzatore WP XACT monta un link con guarnizioni rinnovate e bulloni di collegamento di diametro inferiore, mentre il setting delle sospensioni è stato realizzato in base all'esperienza maturata sui campi gara dal Team KTM Factory Racing.

L'ergonomia della nuova KTM 450 SMR 2025, poi, è caratterizzata da nuovi convogliatori del serbatoio realizzati con plastiche bimescola. Questo non solo conferisce un look specificico ma migliora il raffreddamento grazie a un incanalamento dell'aria più efficiente.

La KTM 450 SMR 2025 è stata testata per garantire prestazioni d'eccellenza anche nelle condizioni più estreme. Il pilota del Campionato Mondiale Supermoto, Lukas Höllbacher l'ha infatti messa alla prova in ogni condizione, dal caldo torrido dell'asfalto spagnolo fino alle temperature sotto lo zero della Svezia.



