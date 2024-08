Con la Summer of Ride Suzuki V-Strom è più accessoriata

Prende il nome di 'Summer of ride' la campagna lanciata da Suzuki e dedicata alla sua Sport Enduro Tourer V-STROM 800SE, ovvero il modello pensato dalla casa giapponese per l'utilizzo cittadino ma anche per viaggio, con un misto di performance, comfort e maneggevolezza.

Con la 'Summer of ride', tutti i clienti Suzuki che sottoscriveranno un contratto per una V-STROM 800SE dal 5 agosto 2024 con immatricolazione entro il 30 settembre 2024 riceveranno in omaggio il cavalletto centrale e il parabrezza maggiorato, due accessori originali Suzuki che renderanno il viaggio ancora più comodo.

Il cavalletto centrale permette di parcheggiare la moto con maggiore stabilità, consentendo di caricare i bagagli con più facilità. Il parabrezza maggiorato garantisce una protezione ancora maggiore dal vento, essendo più alto di 38 mm rispetto a quello standard e donando quindi un maggiore comfort di guida.

Il vantaggio di acquisto per il cliente che usufruisce della 'Summer of Ride' corrisponde a più di 400 euro, per avere a disposizione una V-STROM 800SE pronta ad affrontare il viaggio estivo, il weekend fuori porta o gli spostamenti cittadini.

