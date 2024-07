UM Motorcycles ha concluso il primo demo-tour in Italia

UM Motorcycles, azienda americana specializzata nella produzione di moto custom di cilindrata compresa tra 125cc e 300cc, ha concluso lo scorso fine settimana il suo primo demo-tour italiano, pensato per avvicinare i motociclisti italiani al mondo UM Motorcycles.

Le 8 tappe del demo-tour italiano di UM Motorcycles hanno attraversato l'Italia da nord a sud, tra Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. A partire da sabato 8 giugno, gli eventi hanno coinvolto motociclisti di tutte le età con test-ride gratuiti presso i concessionari ufficiali del marchio.

"Il tour ha registrato la partecipazione entusiasta di molti appassionati - ha commentato Francesco Messina, amministratore delegato del Gruppo MO.VI S.p.A., distributore dei prodotti UM Motorcycles in Italia - con un totale 280 test ride effettuati.

Tra i modelli più richiesti per la prova, la Renegade Vegas 300cc si trova al primo posto, confermandosi una delle moto più apprezzate del marchio. Seguono due modelli dalla cilindrata più piccola, XTreet 125 e Renegade Sport 125cc, sicuramente perfetti per i più giovani ma anche per chi ama spostarsi con maggior comodità e praticità nelle zone urbane e cittadine".

Sabato 27 luglio si è tenuto l'evento conclusivo del demo-tour a Beinasco, in provincia di Torino, proprio presso MO.VI. "Per noi di MO.VI - ha detto ancora Messina - è stata una rinnovata opportunità per interagire direttamente con la community, far conoscere meglio i modelli UM Motorcycles ed offrire ai motociclisti l'esperienza diretta di guida delle nostre moto. Non è un caso che il tour sia terminato proprio a Torino, dove UM Motorcycles progetta, dall'ingegneristica al design, tutti i suoi modelli".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA