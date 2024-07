World Ducati Week 2024, in migliaia alla parata da record

Sono state migliaia le moto Ducati riunite nella parata dei record del World Ducati Week 2024: un serpentone chilometrico, che ha colorato di rosso la Riviera Romagnola in un omaggio appassionato alla ‘Terra dei Motori’. Come da tradizione, è stato questo il momento più simbolico del venerdì del WDW2024, un’edizione che ha già dato la possibilità ai tantissimi Ducatisti accorsi al Misano World Circuit fin dalle prime ore del mattino d vivere un’esperienza unica all’insegna della passione e del divertimento.

Per tutto il giorno i Ducatisti hanno potuto vivere le tante esperienze del WDW, tra le quali l’opportunità di girare in pista con le proprie moto nelle track session, testare i prodotti della gamma Ducati attraverso i test ride, far controllare il set-up delle proprie moto dai tecnici della casa di Borgo Panigale, partecipare ai Ducati Talk e scoprire tutte le sfaccettature del marchio in un evento che è realmente “All in One”.

Tra le aree più affollate del paddock sicuramente la “New Panigale V4 Sphere”, dove è esposta in esclusiva per i partecipanti del WDW la settima generazione della saga delle supersportive Ducati. La nuova Panigale V4 è anche scesa in pista per la prima volta nella giornata di venerdì in occasione delle prove libere e delle qualifiche della Lenovo Race of Champions, con la pole position che è andata ad Andrea Iannone, davanti al Campione del Mondo Francesco Bagnaia e a Fabio Di Giannantonio, che completano la prima fila.

Suggestivo anche il Lap of Honour, che ha coinvolto tutti i piloti presenti all’evento, comprese alcune delle leggende che hanno portato in trionfo le Rosse di Borgo Panigale sui circuiti di tutto il mondo. Carl Fogarty, Troy Bayliss, Carlos Checa e Régis Laconi si sono uniti ai piloti odierni tra gli applausi del pubblico, per celebrare la Rossa di Borgo Panigale. Oggi alle 17,30, intanto, è prevista la partenza della Lenovo Race of Champions, tra i momenti più iconici de “La Notte dei Campioni”.

Il programma prevede, infatti uno spettacolo serale dopo la conclusione della gara con l’invasione di pista da parte del pubblico, un momento di intrattenimento con i principali protagonisti Ducati e Ducati Corse condotto da Gianluca Gazzoli di Radio Deejay. Il Misano World Circuit sarà una discoteca a cielo aperto per una notte illuminata dalle luci dei fuochi d’artificio, pronti ad offrire uno spettacolo suggestivo nell’area del circuito di Misano.

