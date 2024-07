WDW2024, nel cuore della Motor Valley al via il raduno Ducati

Tre giorni di emozioni, passione e puro divertimento per migliaia di appassionati al Misano World Circuit, nel cuore della Motor Valley, "un ecosistema unico che non crea solo auto e moto ma che è capace di creare sogni". Con queste parole l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, ha dato ufficialmente il via al World Ducati Week 2024, dodicesima edizione del grande raduno Ducati.

Fino a domenica 28 luglio, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si trasformerà nel cuore pulsante della community Ducati, con migliaia di fan provenienti da tutto il mondo per celebrare la passione per la casa di Borgo Panigale. Tra spettacoli, incontri con i piloti e anteprime esclusive, il World Ducati Week 2024 nasce con l'obiettivo di essere un'esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

"Il World Ducati Week è la più grande festa Ducati: un evento unico al mondo, che accoglie ogni due anni migliaia di appassionati, Ducatisti e non, con e senza moto, per vivere insieme l'amore per il motociclismo e il motorsport" ha sottolineato Domenicali nel corso della conferenza stampa di apertura dell'evento.

Anche quest'anno il programma contiene gli elementi che rendono questo evento la quintessenza del mondo Ducati, mettendo insieme tutte le anime della marca. Ci saranno prove di moto, incontri con i piloti, momenti di divertimento in pista e su strada e tante opportunità di condividere la propria passione con gli altri partecipanti, come ad esempio la parata di moto a cui non vedo l'ora di prendere parte per immergermi nella passione Ducatista. Questa dodicesima edizione del WDW è già cominciata con una grande sorpresa, la presentazione della nuova Panigale V4, settima generazione della saga delle supersportive Ducati. Oggi scenderà in pista guidata da 15 piloti di livello mondiale, tra cui i Campioni del Mondo in carica di MotoGP, WorldSBK e WorldSSP, nonché i piloti che occupano le prime 4 posizioni della classifica MotoGP. Credo non serva aggiungere altro per affermare che la Lenovo Race of Champions sarà uno spettacolo senza precedenti".

I piloti ufficiali Ducati MotoGP e WorldSBK Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega, dopo aver partecipato alla premiere mondiale della nuova Panigale V4, saranno infatti protagonisti, insieme agli altri undici iscritti alla Lenovo Race of Champions, della Gara dei Campioni portando per la prima volta in pista la nuova nata in casa Ducati.

La presentazione al WDW della nuova Panigale V4 è soprattutto un "regalo" che Ducati ha voluto fare ai suoi appassionati. I partecipanti all'evento, infatti, saranno le prime persone al mondo a poter vedere e scoprire da vicino la settima generazione delle supersportive di Borgo Panigale. La moto nell'iconica colorazione Rosso Ducati avrà una posizione privilegiata nel paddock all'interno della "New Panigale V4 Sphere", e gli ingegneri che l'hanno sviluppata saranno a disposizione per tutti e tre i giorni per approfondimenti tecnici dedicati.

La "sfera" che ospita la nuova Panigale V4 sarà una delle attrazioni ai paddock. Tante le attività pensate dalla casa di Borgo Panigale per soddisfare fan di tutte le età e costruire un grande evento partecipativo in cui concentrare tutta l'essenza della passione per il motociclismo.

Il World Ducati Week è in grado di coniugare passato, presente e futuro della casa di Borgo Panigale. A dimostrazione di ciò, tra le aree più attese di questa edizione 2024, un omaggio alla storia Ducati come la mostra dedicata al trentesimo anniversario della 916 e uno sguardo al futuro con la prima esposizione al pubblico dei prototipi Desmo450 MX e la presenza dei piloti Tony Cairoli e Alessandro Lupino.

