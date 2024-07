La Ducati World Première 2025 apre la stagione delle novità

Torna in scena la Ducati World Première, con le novità 2025 della casa di Borgo Panigale, pronta a svelare il suo futuro prossimo con una nuova web series. Si parte il 25 luglio, con il primo episodio intitolato 'Wonder. Engineered'.

Il primo appuntamento con la nuova Ducati World Première web series 2025 svelerà un modello che sposta ancora più avanti i limiti delle supersportive stradali. Una moto in cui la tecnica delle competizioni viene immortalata come in una scultura e tradotta in arte dal Centro Stile Ducati.

Tutti i dettagli del nuovo modello Ducati verranno svelati giovedì 25 luglio su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.

