Tony Cairoli sceglie Ducati Powerstage RR per allenarsi

Tony Cairoli, il nove volte campione del mondo che assieme ad Alessandro Lupino sta guidando lo sviluppo della Ducati Desmo450 MX, ha scelto la nuova Powerstage RR per i suoi allenamenti in e-Bike.

Il motocross è uno degli sport motoristici in cui la preparazione conta quanto il talento nel risultato finale. Ecco perché i migliori piloti del cross utilizzano la Mountain Bike, e la e-Bike nello specifico, per migliorare la propria condizione.

Il principale vantaggio è naturalmente il miglioramento della forma cardiovascolare, aumentando anche la resistenza sulle lunghe percorrenze. Inoltre, il ciclismo aiuta inoltre a sviluppare la forza delle gambe, fondamentale per la stabilità e il controllo durante la guida della moto.

In questo, la bici a pedalata assistita risulta essere di grande vantaggio, perché consente di pedalare a frequenze cardiache ancora più costanti, anche in presenza di dislivelli importanti, conducendo allenamenti più prolungati dando la possibilità di alternare sessioni di defaticamento.

Antonio Cairoli ha vinto la prima manche della gara di Ponte a Egola dell'Italiano Motocross Pro-Prestige, corsa poche settimane fa in condizioni di fondo proibitive, dimostrando così il suo livello di preparazione fisica. Il nove volte campione del mondo si allena in bicicletta, prevalentemente sulla Mountain Bike. La sua scelta è stata una Ducati Powerstage RR, il modello e-enduro full carbon introdotto lo scorso anno nella gamma di proposte Ducati.

''Il motocross è una disciplina estremamente fisica, che richiede una preparazione atletica ai massimi livelli basata su forza e tanta resistenza. La bicicletta quindi rappresenta l'allenamento perfetto. Una gran parte della mia preparazione invernale è rappresentata da allenamenti in mountain bike. Ho scelto un modello enduro perché oltre ad allenarmi pedalando, mi permette di affrontare anche sentieri particolarmente tecnici, così da esercitarmi anche sulla tecnica di guida - ha detto Tony Cairoli, pilota ufficiale del Ducati Corse R&D - Factory MX Team - In mountain bike, come in moto, bisogna saper scegliere le traiettorie giuste, correggere equilibrio del mezzo e postura del corpo, controllare la frenata, prendendo decisioni rapide ed automatizzando moltissimi movimenti. La bici consente di andare per gradi e di provare cose nuove intensificando gradualmente la velocità di esecuzione, così da acquisire un migliore controllo e una confidenza che torna utile anche in moto''.

La Powerstage RR limited edition è la prima e-enduro con telaio in fibra di carbonio di Ducati. Il motore Shimano EP801 da 85Nm di coppia, le sospensioni Öhlins, i cerchi in carbonio, i freni Braking e il cambio elettronico SRAM a 12 velocità garantiscono il massimo livello di prestazioni sui percorsi enduro più̀ estremi.

La speciale livrea disegnata da Aldo Drudi, in collaborazione con il Centro Stile Ducati, ispirata alla Desmosedici del team ufficiale, esalta il carattere unico di questo modello prodotto in soli 230 esemplari numerati.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA