Pirelli in pista a Most con nuova posteriore di sviluppo

In occasione della prossima tappa del Campionato del Mondo SBK, all''Autodrom Most, Pirelli ha deciso di affidarsi ad un'allocazione composta da opzioni più dure rispetto al solito, con una novità posteriore per i piloti della classe WorldSBK.

Assieme alla SC1 di gamma, ci sarà infatti anche una SC1 di sviluppo in specifica D0286, al suo debutto assoluto.

Quest'ultima rappresenta un'evoluzione in termini di robustezza strutturale, offrendo un buon compromesso tra prestazioni elevate e usura contenuta.

La pista sulla quale si correrà il prossimo Round del Campionato del Mondo WorldSBK, assieme a Phillip Island in Australia, è uno dei tracciati più impegnativi della stagione per i pneumatici, per via del suo layout e per questo motivo Pirelli ha deciso di affidarsi ad un'allocazione composta da opzioni più dure rispetto al solito.

Per l'anteriore, in WorldSBK verrà riproposta la classica accoppiata SC1 e SC2 di gamma, con 8 unità ciascuna per pilota.

Per il posteriore, verranno momentaneamente accantonate le soluzioni SCX e SC0 a favore della SC1 di gamma e della SC1 di sviluppo in specifica D0286, completamente inedita, anch'esse in 8 pezzi ciascuna. Per la WorldSSP, ci saranno 7 unità di SC1 e 6 di SC2 per l'anteriore, che potranno essere combinate con SC1 o SC0 (7 pezzi ciascuna) al posteriore.

