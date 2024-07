Pirelli protagonista in Germania con Moto2 e Moto3

Sul circuito del Sachsenring, Pirelli, in entrambe le classi, realizza nuovi giri record e migliora la durata complessiva di gara; la nuova posteriore D0532 protagonista in Moto2™ Nelle gare di Moto2 e Moto3 al Sachsenring per il Gran Premio di Germania del Motomondiale dello scorso weekend, Pirelli ha fatto centro con i suoi pneumatici. A trionfare in Moto2 è stato lo spagnolo Fermín Aldeguer (MB Conveyors SpeedUp/Boscoscuro). Come la maggior parte dei piloti in griglia, Aldeguer in gara ha utilizzato la nuova posteriore soft di sviluppo D0532 che Pirelli ha fatto debuttare proprio al Sachsenring, un circuito molto impegnativo per i pneumatici.

David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team/CFMOTO) è invece tornato alla vittoria in Moto3 dopo l'assenza in Olanda ed ora vanta ben sei successi su un totale di nove gare disputate. In entrambe le classi, grazie anche alle prestazioni dei pneumatici Pirelli, sono stati realizzati i nuovi giri record di gara ed è stata migliorata la durata complessiva di gara migliorandone il passo di oltre 3 decimi.

"Quello del Sachsenring è senz'altro uno dei circuiti più impegnativi tra quelli in calendario - ha commentato Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli - insieme a, per motivi diversi, GP di Qatar, di Catalunya e dell'Australia. Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti in questo GP viste le ottime prestazioni di tutte le mescole".



