Vespa Primavera Batik unisce culture lontane

Si chiama Vespa Primavera Batik il nuovo modello della famiglia Vespa che nasce dall'incontro tra culture lontane ma accomunate da diverse eleganze. La formula è quella che vede unirsi le forme di Vespa Primavera ai temi e alle trame del Batik, ovvero il tradizionale tessuto indonesiano ottenuto con procedimenti esclusivi di preziosa manifattura e riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità.

Questo particolare tessuto, ottenuto per stampa o per decorazione a mano ma sempre usando la cera d'api durante la lavorazione, nasce nell'isola di Java, inizialmente come ornamento per le classi aristocratiche, per poi diffondersi in tutto l'arcipelago indonesiano. Ancora oggi il Batik è un elemento fondamentale della cultura indonesiana.

Vespa Primavera Batik nasce per creare una edizione speciale che è un inno alla vita e alla gioia, al viaggio e alla scoperta. La sua colorazione di base, Verde Batik, richiama le onde che frangono su spiagge tropicali, mentre le linee più tese evocano templi nascosti.

Tra i temi che le sette diverse trame Batik che decorano Vespa evocano, ci sono la prosperità e l'origine della vita, la forza e la longevità, il rispetto per le origini, il fascino e il carisma, la leadership e la saggezza. Le decorazioni sono applicate su Vespa Primavera grazie alla water transfer technology, a partire dal 'cravattino', il caratteristico e distintivo fregio sul frontale, per poi ornare l'apertura del vano porta oggetti nel contro scudo e infine correre sulla pedana e lungo pance laterali di Vespa.

La sella, in colorazione Light Brown, con cuciture sui toni del verde, richiama le tonalità delle spiagge assolate. Il top box in tinta, poi, è personalizzabile con gli sticker Batik, disponibili separatamente, e amplia le funzionalità di Vespa Primavera Batik aggiungendo capacità di carico.

