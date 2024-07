Husqvarna TC 85 si rinnova nel segno del minicross

Con un nuovo telaio, un motore migliorato e numerosi aggiornamenti tecnici, Husqvarna TC 85 torna in scena per rinnovare l'impegno della casa motociclistica nel mondo del minicross 2 tempi ad alte prestazioni.

La moto è ora costruita su un telaio completamente nuovo, che offre significativi miglioramenti alla maneggevolezza e alla stabilità. Aggiornamenti anche per il motore, ancora più performante ai bassi e medi regimi, e ad altri componenti introdotti per migliorare l'esperienza in pista di tutti i giovani piloti.

La le novità, anche il nuovo monoammortizzatore WP, il forcellone e le sovrastrutture. Per completare le modifiche, nuove grafiche in linea con i modelli full-size, che creano un look moderno e unificato con tutto il resto della gamma.

Il nuovo TC 85 è realizzato su basi collaudate, forte anche della vittoria lo scorso anno nel Campionato del Mondo FIM Junior Motocross.

Per il MY25, il nuovo telaio con geometria affinata migliora notevolmente la maneggevolezza e la stabilità. Rispecchiando la struttura delle moto full-size, l'ammortizzatore WP XACT è più corto di 16 mm e, per garantire un comportamento più equilibrato, è montato sul tubo superiore del telaio.

Il motore a 2 tempi da 85 cc beneficia di diversi nuovi componenti, tutti introdotti per creare una maggiore potenza ai bassi e medi, senza sacrificare le prestazioni ai massimi regimi. Gli aggiornamenti includono una nuova testa, la candela, l'accensione e lo scarico, mentre le regolazioni del carburatore Keihin sono state modificate di conseguenza.

Nuovo anche il forcellone, più leggero di 300 g grazie a un processo di fusione perfezionato. Combinato con il nuovo telaio e con il nuovo mono, contribuisce a ridurre l'altezza complessiva della TC 85. Queste modifiche, introdotte insieme alle nuove plastiche ancora più ergonomiche, garantiscono ai giovani piloti una maggiore facilità di movimento sulla moto, che ispira fiducia e consente loro di gareggiare con un controllo migliore in tutte le condizioni.

