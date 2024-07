MotoGP: Alex Marquez prolunga, altre 2 stagioni con team Gresini

Si aggiunge un tassello al puzzle del mercato MotoGP per il 2025: il team Gresini Racing ha annunciato che Alex Marquez sarà un suo piloti per le prossime due stagioni. Marquez ha infatti sottoscritto un accordo valido fino al 2026. E' attualmente al suo secondo anno sulle Ducati della squadra faentina. Era arrivato dopo aver raccolto due podi nella classe regina, entrambi su Honda, e con un palmares nel quale spiccava due titoli mondiali: in Moto3 nel 2014 e in Moto2 cinque anni più tardi. Resta in sospeso la seconda guida del team, dopo il passaggio di Marc Marquez alla Ducati ufficiale.





