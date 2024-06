Bmw Motorrad aggiorna i suoi modelli per il 2025

Per il prossimo 2025, i modelli della gamma Bmw Motorrad riceveranno diversi aggiornamenti e potranno essere ordinati nelle nuove configurazioni presso tutti i partner Bmw Motorrad a partire da agosto 2024.

L'imponente Bmw K 1600 GT nella sue versione Sport può ora contare sul nuovo schema colori Racing blue metallizzato, mentre ill colore Lightwhite uni / Racing blue metallizzato è fuori produzione. per Los tesso modello è disponibile l'Opzione 719 'Antigua', con nuovo schema colori Blue Ridge Mountain metallizzato con sedile marrone sella. Il colore Meteoric Dust II metallizzato è invece fuori produzione.

L'opzione 719 'Antigua' è disponibile anche per lo Bmw K 1600 GTL, per la quale è invece andato fuori produzione il colore Meteoric Dust, Il cavalletto centrale diventa poi parte del Comfort Package del modello. Sul fronte di K 1600 B e Grand America, Exclusive è il nuovo schema colore Mineral gray metallizzato opaco. Il colore Manhattan metallizzato opaco è fuori produzione.

Novità anche per Bmw F 800 GS , con il Pacchetto Touring costituito da faro pro, manopole riscaldate e protezione mani, diventato parte del Pacchetto Touring. Sullo scooter elettrico CE 02 le batterie di trazione possono essere rimosse per la ricarica, mentre Teleservice e Last State Services non sono più inclusi nel Pacchetto Highline.

Per la Bmw R 12 nineT, nell'Opzione 719 Alluminium, il faro (Headlight Pro) argento è sostituito dal faro (Headlight Pro) nero. La porta USB-C diventa invece parte dell'optional di fabbrica Connected Ride Control. In casa Bmw R 12, il faro (Headlight Pro) argento è sostituito dal faro (Headlight Pro) nero e la porta USB-C diventa parte dell'optional di fabbrica Connected Ride Control.



