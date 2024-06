Bmw Motorrad dedica due GS al Namibia Trophy 2024

Al Namibia Trophy 2024, in programma il prossimo settembre dal 15 al 20, la tedesca Bmw Motorrad farà sfilare due nuove serie speciali messe a punto per far partecipare proprio all'evento africano i 60 concorrenti iscritti: si tratta della R 1300 GS Trophy Competition e della F 900 GS Trophy Marshal Bikes. I due modelli saranno i veri coprotagonisti della gara, in quanto, appunto, saranno utilizzati dalle 22 squadre nazionali in gara, di cui 6 composte da sole donne.

Tra le particolarità delle R 1300 GS Trophy Competition Bike, realizzate partendo dal modello di serie R 1300 Style GS Trophy, da segnalare le generose protezioni e piastre per il motore, il manubrio specifico, le piastre di protezione per il telaio, cambio e leve freni regolabili, soluzioni da enduro riprese anche dal pacchetto optional offerto in listino dal Costruttore tedesco e protezioni per i proiettori, oltre a pneumatici da fuoristrada, Per la Bmw F 900 GS Trophy Marshal Bike da 105 Cv, realizzata partendo dalla F 900 GS con modifiche analoghe a quelle apportate alla R 1300 GS, da segnalare in più anche una riduzione di peso di 10 kg, a tutto vantaggio della maneggevolezza nell'off-road più impegnativo.



