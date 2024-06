Moto: Tricolori velocità, vince Pirro su Ducati

Sventola il tricolore sul gradino più alto del podio dell'autodromo del Mugello nella gara di Superbike del Campionato italiano velocità (Civ) grazie alla vittoria di Michele Pirro su Ducati che sul traguardo ha staccato di oltre tre secondi le due Honda del riminese Luca Vitali e del modenese Simone Saltarelli.

Con la pista bagnata a causa della pioggia caduta fino a pochi minuti prima del via, Pirro decide di scegliere una gomma più adatta a condizioni umide, mentre i suoi inseguitori ne scelgono un tipo più performante in situazioni più vicine all'asciutto. Al via il campione pugliese, scattato dalla pole position, in soli due giri guadagna otto secondi sui diretti inseguitori, ma come previsto esce il sole, la temperatura dell'asfalto aumenta improvvisamente di otto gradi e le due Honda cominciano a recuperare sulla Ducati in testa alla corsa.

Nei restanti giri Pirro costruisce un capolavoro, disegnando traiettorie particolari e riuscendo così a risparmiare i suoi pneumatici praticamente distrutti.

"E' stata una delle gare più difficili, la gomma ha cominciato a perdere dei pezzi e ho dovuto gestire. Dopo la caduta di ieri, non stavo benissimo - ha detto Pirro che a corso con una spalla lussata - e per questo ringrazio la squadra per il supporto che mi ha dato. Purtroppo io sono così, gioia e dolore". Il pilota pugliese, alla sua 70/a vittoria in Superbike, la quinta su sei gare fin qui disputate in questa stagione, ha nuovamente allungato in classifica generale raggiungendo quota 125 punti e staccando il suo diretto avversario, il romagnolo Alessandro Delbianco (Yamaha) che oggi ha tagliato il traguardo in quarta posizione, di ben 34 lunghezze. Nelle altre categorie si sono imposti lo spagnolo Marcos Ruda (2Wheelspolito) in Moto3, il romano Davide Stirpe (Ducati) in Supersport 600 Ng, il salernitano Alfonso Coppola (Kawasaki) in Supersport 300 e il comasco Gionata Barbagallo (Honda) in Premoto3.



