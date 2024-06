Il catalogo di accessori Ducati è pronto ad ogni viaggio

Un catalogo di accessori pensato per le esigenze di tutti i viaggiatori, quello di Ducati per i suoi modelli Diavel V4, DesertX Rally, Monster e Multistrada V2 e V4. Nel catalogo proposto dalla casa di Borgo Panigale è possibile trovare proposte per supportare ogni necessità, anche per il turismo in fuoristrada.

Se la Diavel V4 sorprende da sempre per la sua capacità di accogliere pilota e passeggero e accompagnarli nelle fughe del fine settimana, il pacchetto Touring è stato pensato proprio per esaltare quest'ultimo lato della sua personalità. Per pilota e passeggero sono previsti le manopole riscaldabili e il poggiaschiena posteriore. Per il carico un set di valigie semirigide laterali dalla capacità di 20 litri ciascuna, estensibili a 24 grazie a una cerniera dedicata che libera una sezione a soffietto.

Per aumentare ulteriormente le doti di carico della moto, o quando si vuole viaggiare leggeri, la soluzione passa per una gamma di bagagli compatti, pratici e versatili. La borsa universale posteriore, ad esempio, ha una capacità estensibile da 7 a 9 litri e può essere fissata alla sella del passeggero.

La stessa borsa offre una soluzione analoga anche ai possessori di Monster, Supersport e Hypermotard, mentre su Multistrada V2 e V4 può essere fissata sul portapacchi. La borsa pocket serbatoio, invece, ha una struttura semirigida e una capacità di 5 o 6 litri.

Quando, poi, gli orizzonti si allargano e crescono le esigenze di praticità e comfort, il pacchetto Touring diviene insostituibile. Nel caso di Multistrada V2, a comporlo sono le valigie rigide laterali, le manopole riscaldabili e il cavalletto centrale.

Se poi il piacere di viaggiare in sella a una Ducati non si limita alle strade asfaltate, per i proprietari di Multistrada e DesertX, il catalogo di accessori ufficiali comprende numerose soluzioni che guardano al comfort, al trasporto dei bagagli o alla preparazione della moto per le condizioni più estreme. Chi volesse valorizzare le doti fuoristradistiche della propria Multistrada può scegliere i pacchetti Enduro.

Il pacchetto Touring alluminio è invece pensato appositamente per trasformare i lunghi tragitti in puro piacere di viaggiare, con cavalletto centrale, manopole riscaldabili, valigie laterali in alluminio da 76 litri e relativi telaietti di supporto in acciaio inox, montabili in configurazione flottante o fissa, per tenere al sicuro il bagaglio in qualunque avventura e portare con sé tutto il necessario anche in fuoristrada. Nel caso della DesertX si può fare un ulteriore passo nella direzione della naturale vocazione del modello, optando per il pacchetto Rally L'intera gamma di accessori è disponibile sul sito Ducati.com, dove è possibile preparare virtualmente la propria Ducati al prossimo viaggio, per poi condividere i componenti e i pacchetti selezionati con il dealer più vicino. Sempre attraverso il sito ufficiale è possibile richiedere un test ride dei modelli citati.



