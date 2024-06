Voge Valico 900DSX tra avventura e uso quotidiano

Si chiama Valico 900DSX la punta di diamante della gamma a due ruote di Voge. Il modello è anche la prima enduro stradale premium, con ruota da 21 pollici, proposta dal marchio. Il DNA do Valico 900DSX è quello da viaggiatrice, con spiccata indole fuoristradistica.

Complici i fari a LED, la Valico 900DSX sfoggia una linea molto moderna e ricercata, evoluzione dei modelli che l'hanno preceduta. Le sovrastrutture hanno forme geometriche, con un becco pronunciato che trova continuità nelle forme del capiente serbatoio da 17 litri, che garantisce l'autonomia necessaria per il viaggio.

Per assicurare al pilota una protezione adeguata i convogliatori sono molto estesi e hanno anche la funzione di proteggere le gambe dall'aria e dal freddo nei mesi invernali.

Il parabrezza è regolabile in altezza, con un'escursione di 60 mm. Il peso di soli 218 kg, unito alla sella con altezza da terra di soli 825 mm, consentono un appoggio stabile, così da poter effettuare manovre a bassa velocità e da fermi senza particolari difficoltà.

Il cockpit ospita una strumentazione TFT a colori, che fornisce al guidatore informazioni utili come il livello del carburante e il massimo angolo di piega raggiunto. Offre poi connettività per gli smartphone, così da gestire telefonate, messaggi e il sistema di navigazione turn by turn.

Il motore della Valico 900DSX è un bicilindrico DHOC, con quattro valvole per cilindro, raffreddato ad acqua. Ha una cubatura di 895 cc ed è lo stesso motore che il gruppo Loncin realizza per le enduro stradali di una nota casa tedesca. Con una potenza di 95,2 cv e una coppia massima di 95 Nm, Valico 900DSX è la Voge più prestazionale di sempre.

La nuova Valico 900DSX è la prima Voge equipaggiata con acceleratore elettronico ride by wire. La sua presenza garantisce la possibilità di scegliere fra diverse modalità di guida, che intervengono sul carattere della moto, in base alle condizioni del fondo e allo stile di guida.

Voge 900DSX si guida con patente A3 ed è già disponibile presso i concessionari nelle colorazioni Lime Yellow o Avio Blue, alle quali si aggiunge ora la nuova colorazione Black Knight. Il prezzo di listino è di 9.890 euro.

