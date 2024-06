Moto: Civ, la corsa al titolo tricolore fa tappa al Mugello

Torna al Mugello questo fine settimana il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ), per disputare il quinto e sesto round del 2024. Il campionato riparte con la lotta in Superbike fra l'attuale leader di classifica, Michele Pirro (Ducati), e Samuele Cavalieri (Aprilia). Il pugliese pluricampione italiano, dopo aver vinto tutte le gare fin qui disputate, si presenta sul circuito toscano con 100 punti in classifica, inseguito a 40 lunghezze di distanza dal bolognese. Anche in Moto3 troviamo un pilota che ha ottenuto fino ad ora l'en plein in campionato.

Si tratta dello spagnolo Marcos Ruda (2Wheelspolito) seguito dallo spoletino Cristian Lolli (BeOn) a quota 68 punti. Nella classe Supersport600 Ng, è il romano Davide Stirpe (Ducati) a comandare la graduatoria, mentre nella classe Supersport300 l'attuale leader è il pilota salernitano Alfonso Coppola (Kawasaki). Infine in Premoto3, categoria riservata alle giovanissime promesse del motociclismo, troviamo il comasco Gionata Barbagallo (Honda) in testa al campionato. La giornata di venerdì sarà dedicata alle prove libere e al primo turno di qualifiche, il sabato mattina si assegneranno le pole position, mentre nel pomeriggio si disputeranno le gare del 5/o appuntamento del Civ. La domenica si replicherà con il 6/o round. Le gare saranno visibili in diretta sul sito Federmototv e sul canale di Sky Sport Motogp.



