Circuito Misano e WorldSbk, prolungano accordo per altri 5 anni

Il Circuito di Misano Adriatico e WorldSbk hanno deciso di prolungare di altri 5 anni la partnership che conferma - fino al 2029 - la tappa romagnola del mondiale Superbike. Il nuovo accordo, spiega una nota, è stato firmato con Santa Monica, la società di gestione del tracciato che consolida il ruolo di Misano - dove si corre dal 1991 - nella storia della Superbike.

Il 'Round dell'Emilia-Romagna' non è solo un appuntamento di spicco nel calendario sportivo del WorldSBK, ma è anche un evento significativo per l'industria turistica della zona: la stima dell'indotto economico che ricade sul territorio, sulla base di una indagine condotta dalla società di settore Trademark Italia qualche anno fa, è aggiornabile oggi a oltre 30 milioni di euro. L'accordo rafforza Misano come tappa fondamentale del Mondiale Superbike proprio nel cuore della Motor Valley italiana come è conosciuta l'Emilia-Romagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA