MotoGP: Bastianini e Vinales con KTM dal 2025

KTM ha annunciato una nuova coppia per il team Red Bull KTM Tech3: dal 2025 ne faranno parte Enea Bastianini e Maverick Vinales, che affiancheranno la Red Bull KTM Factory Racing, di Brad Binder e Pedro Acosta. A caratterizzare la livrea delle quattro moto, il colore arancione.

Bastianini e Vinales avranno a disposizione le KTM RC16 in versione 2025, nell'ambito di un accordo pluriennale.

Bastianini aveva debuttato nel Mondiale dieci anni fa nella classe cadetta con una KTM RC4, dopo aver vinto una gara della Red Bull MotoGP Rookies Cup. In Moto3 e Moto2, nell'arco di sette stagioni, ha raccolto sei successi e oltre 30 podi. Nel 2020 è diventato campione del mondo della classe intermedia ed è poi passato in MotoGP, nel 2021. Nei sui tre anni e mezzo nella classe regina ha finora raccolto sei vittorie e 12 podi.

Vinales nel 2024 ha già vinto una gara della top class affermandosi come il primo pilota, nell'era MotoGP, a riuscirci con tre diversi marchi. Nel 2013, in sella a una KTM, era stato campione del mondo in Moto3, il secondo di sempre per il marchio austriaco. Nel 2015 ha esordito in MotoGP, vincendo la sua prima gara l'anno successivo. Sono seguiti altri 9 successi, per un totale di dieci.



