All'Isle of Man Tourist Trophy due ruote Bmw protagoniste

All'edizione 2024 dell'Isle of Man Tourist Trophy, la gara su strada per moto più famosa del mondo, i piloti Bmw M 1000 RR hanno dominato le gare per le moto 1000cc, co il triplo 1-2. In tutte e tre le gare 1000cc disputate, infatti, ci sono state tre vittorie e secondi posti per la Bmw M 1000 RR.

L'uomo della settimana è stato Davey Todd, che prima ha vinto la gara Superstock e poi ha rivendicato la vittoria nel prestigioso TT Senior. Peter Hickman è risultato vittorioso nella gara Superbike. Questi due, insieme a Josh Brookes, hanno ottenuto anche il secondo posto sul podio.

Questi risultati hanno permesso la prosecuzione della storia di successo del marchio motociclistico sull'Isola di Man, iniziata esattamente 85 anni fa con la prima vittoria di Georg Meier. Tutto è iniziato domenica 2 giugno, con la gara Superbike TT, dove Hickman, in sella alla Bmw M 1000 RR del team Monster Energy Bmw by FHO Racing, si è assicurato la sua quattordicesima vittoria assoluta in TT. Todd si è piazzato al secondo posto.

Dopo che il maltempo aveva ripetutamente causato condizioni pericolose e numerosi ritardi, la prima delle due gare programmate di Superstock TT si è tenuta giovedì 6 giugno. In questo caso Todd ha festeggiato la sua prima vittoria in assoluto al TT dell'Isola di Man, mentre Hickman è salito sul podio come secondo classificato. La seconda gara della Superstock non ha potuto essere disputata a causa delle condizioni meteorologiche e dei ritardi.

Nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno, i migliori piloti su strada del mondo hanno preso parte al finale della settimana di gara. Alla fine, è stato di nuovo Todd a celebrare il suo trionfo con un grande vantaggio e ha iscritto il suo nome nella rinomata lista dei vincitori del Senior TT. Per il suo team, Milwaukee BMW Motorrad by TAS Racing, è stata la prima vittoria in questa gara in 20 anni.

Dal 2014, i piloti su strada Bmw hanno avuto successo sull'Isola di Man con la Bmw S 1000 RR e la Bmw M 1000 RR.





