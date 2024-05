Honda CRF250R e CRF450R: ecco cosa cambia per le versioni 2025

Aggiornamenti tecnici e migliorativi sono stati introdotti sulla gamma CRF250R e CRF450R di Honda. La principale novità riguarda il nuovo telaio in alluminio a doppia trave ridisegnato nel 70% della sua struttura, la semi-culla che è stata rivista insieme alle traverse di rinforzo e sono nuove anche le piastre pivot e l’attacco superiore del monoammortizzatore. Questi accorgimenti portano a un aumento della rigidità torsionale dell'8% e della rigidità laterale del 5%, migliorando così la stabilità del mezzo in curva. In particolare, il telaio presenta anche differenti punti di attacco del telaietto posteriore, nuove piastre di sterzo superiore e inferiore oltre agli inediti piedini forcella.

Nuova nelle sue componenti è anche la forcella Showa da 49 mm, studiata per permettere al pilota di avere un miglior controllo dal primo affondamento fino alla fine dell’escursione. Abbinata alla forcella vi è anche il nuovo monoammortizzatore Showa che sfrutta l’aggiornata geometria e rapportatura del leveraggio Pro-link, per ottenere le massime prestazioni in pista anche sui fondi più tecnici e complicati. Invariati i cerchi in alluminio DID neri che adesso ospitano la nuovissima pinza freno anteriore a doppio pistoncino sviluppata direttamente da HRC grazie all'esperienza nel campionato MXGP. L’unità presenta nuovi pistoncini e nuove sedi delle guarnizioni di tenuta per migliorare in modo significativo le prestazioni in frenata alle alte temperature.

I motori delle versioni 2025 sono dotati di specifiche impostazioni sui tempi di anticipo e iniezione, di un nuovo albero motore e importanti revisioni nei flussi di alimentazione e di scarico. Anche il sistema di scarico, ridisegnato rispetto al modello precedente, utilizza un percorso più rettilineo e fluido per l’espulsione dei gas, migliorando così l'accelerazione ai regimi medio-alti. Nel nuovo pacchetto elettronico della CRF250R YM25 anche il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) direttamente dalla CRF450R con 3 modalità più "Off".

Per la prima volta in Europa la gamma CRF di Honda sarà rafforzata con l'introduzione delle CRF250RWE e CRF450RWE. Queste 'Works Edition', costruite insieme alle altre versioni 2025 nel medesimo stabilimento a Kumamoto, in Giappone, sono equipaggiate con ulteriori componenti e parti speciali che ne migliorano ulteriormente prestazioni e desiderabilità. Le due versioni montano di serie il silenziatore Yoshimura e filtro aria TwinAir per migliorare la gestione del mix aria/benzina in entrata e i gas di scarico in uscita. Le novità per le 'Works Edition' riguardano non solo l'estetica ma anche la meccanica con l'obiettivo di migliorarne prestazioni e resistenza all’usura.

