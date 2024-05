Souo S2000 GL maxi cruiser del debutto Great Wall nelle moto

Great Wall Motor, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi, ha aggiunto al portfolio dei suoi marchi dedicati ad auto, suv e pickup (Haval, Ora, Wey, Tank e Per) anche il brand Souo che produrrà moto di fascia alta.



Il primo modello presentato ufficialmente è la poderosa S2000 GL con motore a 8 cilindri contrapposti che non nasconde di voler entrare nella nicchia di mercato della iconica Honda Gold Wing che, ricordiamolo, ha un 6 cilindri di 1.833 cc.

Dotata del primo propulsore motociclistico al mondo con questo frazionamento, la S2000 GL (come indica il nome) ha una cilindrata di 2,0 litri ed è dotata di trasmissione a cardano, telaio ricavato da elementi fusi e sospensione anteriore a doppio braccio oscillante.

Accanto all'allestimento GL, che propone la stessa estetica e gli stessi accessori della Gold Wing- compresi baule posteriore e schienale passeggero - Souo ha presentato anche la versione ST che ha solo borse laterali, proprio come la versione base della Gold Wing.

Mentre l'ammiraglia delle due ruote Honda utilizza una trasmissione semiautomatica a doppia frizione a sette velocità.

Souo ha un DCT a otto velocità. A livello di altri contenuti tecnici, Great Wall non è stata per il momento precisa, ma a giudicare dall'impegno trasferito nella nuova S2000 non è escluso che al debutto su strada si scopriranno altre raffinatezze high tech come le sospensioni semi-attiva.

Frontalmente la prima moto di Souo mostra un look molto particolare (e molto legato all'iconografia cinese) con fari che sono stati disegnati per ricordare gli occhi di un leone. Il design compressivo è meno spigoloso rispetto alla Gold Wing e adotta forme più 'retrò' che - secondo quanto dichiarato da Great Wall - prende spunto dalle tradizionali opere d'arte cinesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA