Tappa del mondiale di Supermoto sabato e domenica a Tramatza

La Sardegna torna protagonista sulla scena internazionale con il secondo round del campionato mondiale Supermoto, che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio a Tramatza. Dopo il successo del recente Mxgp di Motocross a Riola Sardo, l'isola accoglierà piloti e appassionati in un fine settimana carico di emozioni, dove si assegneranno punti per il mondiale su tre spettacolari manche, ma sarà anche intrattenimento con un Raduno e una sfilata di Vespe ed una esibizione di Kart Cross.

Il Sardinia Circuit, impreziosito da uno sviluppo di 1.600 metri, di cui 1.200 di asfalto e 400 di tratto fuoristrada, sarà il palcoscenico di intense sfide sportive.

Tra i nomi che solcano il circuito, spicca quello dell'ex campione mondiale Chareyre, seguito dal campione in carica, il tedesco Marc Reiner Schmidt. Ci sarà un interessante programma di eventi in pista con due giorni di confronti determinanti messi in scena dagli specialisti di questa formula-1 della derapata, che arrivano sull'isola dello Sport dopo una prova già disputata e dalla quale è subito emerso il nome dell'ex iridato francese Thomas Chareyre, passato quest'anno alla Honda (Team SGR Grau Racing). Alle spalle del leader di classifica S1GP, si trova l'attuale campione del mondo, il tedesco Marc Reiner Schmidt (L30 Racing - TM), staccato di 14 punti dopo aver concluso le sessioni finali del round di Albaida prima terzo e poi due volte secondo ma con tante risorse ancora da mettere a frutto. Terzo in graduatoria è il Rookie di questa stagione, lo spagnolo campione nazionale SMPro 2023, Julen Avila Cortes (Ktm MTR Racing), il quale ha concluso terzo e adesso è al comando della classifica Rookie.

L'Italia sarà ben rappresentata, a iniziare da Elia Sammartin, quest'anno in sella alla moto della Casa alata del Team Gazza Racing. Il vicentino ha portato a termine le tre manche del primo round con due quarti posti e un quinto ma nella prova di casa cercherà sicuramente di piazzare la sua Honda sul podio. Tra gli altri azzurri al via anche Giovanni Bussei (Honda) con 16 punti all'attivo, ed i lombardi Andrea Stucchi (TM) e Michael Vertemati (Vertemati).



