Pirelli scende in pista per la nuova stagione motorsport

Con la stagione motorsport pronta al via la prossima settimana dall'Australia, Pirelli è pronta a scendere in pista con il primo round del Campionato Mondiale FIM Superbike. La novità più importante del 2024 è rappresentata dall’ingresso nei Campionati Moto2 e Moto3 come Fornitore Unico.

L’azienda fornirà pneumatici di gamma e non prototipi, un’evoluzione continua di quegli stessi già utilizzati in oltre 20 stagioni nel Campionato Mondiale FIM Superbike, che resta il principale laboratorio a cielo aperto per lo sviluppo della gamma.

Sempre con i prodotti racing della famiglia Diablo, Pirelli da quest’anno sarà il fornitore unico anche del neonato Campionato Mondiale di Motociclismo Femminile FIM e delle talent cup dedicate ai talenti di domani che rientrano nel progetto Road to MotoGP di Dorna. Questi campionati si aggiungono alle oltre 150 competizioni motociclistiche, su strada e in fuoristrada, in cui Pirelli sarà impegnata nel 2024. Su asfalto, oltre a quelli già menzionati, Pirelli partecipa anche ad alcuni dei più prestigiosi campionati nazionali come il British Superbike (di cui è Fornitore Unico dal 2008), il Campionato IDM tedesco e il Campionato France Superbike, per citarne solo alcuni.

Confermato anche l’impegno anche nell’off road, a partire dal Campionato Mondiale FIM Motocross organizzato da Infront in cui l’azienda di pneumatici italiana vanta un palmarès di 81 titoli mondiali e di cui sarà un fornitore ufficiale di pneumatici fino al 2025 incluso.

