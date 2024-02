I successi Ducati raccontati attraverso le monete

La storia e i successi di Ducati raccontati attraverso le monete. Tra le emissioni della nuova Collezione Numismatica 2024 coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ci sono infatti anche le monete in argento dedicate alla casa di Borgo Panigale e realizzate per omaggiare i successi sportivi del 2023.

Presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Collezione Numismatica della Repubblica Italiana racconta il patrimonio italiano attraverso monete dedicate all'identità del Paese. Proprio in questo contesto Ducati è stata scelta come rappresentante d'eccellenza Made in Italy ed espressione dell'eleganza sportiva italiana.

All'evento di presentazione, introdotto e moderato dalla conduttrice televisiva Mara Venier, hanno preso parte il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Perrone, l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Francesco Soro e Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati.

Curato dall'artista Antonio Vecchio, il trittico commemorativo d'argento è composto da tre monete da 5 euro che mostrano sui lati anteriori una veduta storica dello stabilimento Ducati di Borgo Panigale, a destra il logo del marchio e intorno alla scena la scritta Repubblica Italiana.

Il rovescio, invece, varia tra tre design distinti, con una panoramica dell'evoluzione della casa motociclistica attraverso alcune delle sue moto più significative. Tra queste, la Ducati 60 del 1949, prima motocicletta della storia di Ducati prodotta completamente a Borgo Panigale, la Ducati 916, progettata nel 1994 dal designer Massimo Tamburini, oltre alla recente Panigale V4, che rappresenta la superbike più tecnologica e sofisticata della gamma Ducati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA