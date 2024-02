Ducati tra arte e tecnologia tra protagonisti di Arte Fiera

Durante lo scorso fine settimana Ducati ha partecipato come partner dell'edizione 2024 di Arte Fiera, la fiera d'arte moderna e contemporanea che si svolge come appuntamento annuale a Bologna dal 1974 e che ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario.

Ingrediente principale della partecipazione della casa di Borgo Panigale è stata la combinazione di tecnologia e bellezza, così come la filosofia che vede l'amore per il bello come elemento essenziale anche per i prodotti su due ruote. Ducati è stata parte attiva della fiera legandosi a 'Percorso', itinerario che collega una selezione delle gallerie presenti in Fiera, secondo un criterio tematico, individuato in questa edizione nel linguaggio universale del disegno.

Proprio nel contesto di 'Percorso' è stato assegnato anche il primo Premio Officina Arte Ducati all'opera Ossicodone 2 dell'artista Alberto Tadiello, opera presentata dalla galleria napoletana Umberto di Marino. L'opera vincitrice è stata selezionata da una giuria nella quale Ducati è stata rappresentata da Stefano Tarabusi, design manager della casa.

Nel periodo di apertura della fiera, i visitatori hanno potuto ammirare anche un'opera d'arte a cura del Centro Stile Ducati. Si tratta della scultura in marmo Acquabianca 'Fortitudo Mea in Levitate', ispirata ai canoni estetici della Panigale e omaggio alla leggerezza, uno tra i valori fondanti del marchio.

Ducati ha avuto un ruolo centrale anche nel contesto di Art City Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere, andato in scena in contemporanea ad Arte Fiera in vari luoghi all'interno della città.



