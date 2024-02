Ducati e Lamborghini unite dall'arte di Centauro

Due e quattro ruote unite all'insegna della passione, dell'arte e della sportività, con il progetto firmato Ducati e Automobili Lamborghini che nei giorni scorsi sono state protagoniste alla Galleria Cavour di Bologna dell'evento 'Art of creating myths'.

L'occasione, per Ducati, è stata quella utile a svelare in anteprima mondiale la speciale 'Centauro', opera d'arte creata dal Paolo Troilo sulla base di uno degli esemplari della serie limitata Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Speciale Clienti e realizzata in continuità con Minotauro, dipinto dell'artista del 2021 sulla carrozzeria di una Lamborghini Huracán EVO.

L'artista pugliese è noto per la sua tecnica di pittura con le dita iper-realista, la stessa che ha utilizzato per dipingere 'Centauro', nella rappresentazione figurativa delle braccia di un uomo piegato in accelerazione che spiccano sui due lati del serbatoio, insieme ad altri strumenti nella scomposizione geometrica astratta che caratterizza le restanti parti della moto.

Quest'opera è stata pensata per unire il mondo del mito con la realtà, incarnando una forza sovrumana che si fonde alla razionalità esaltata dalle forme e dai volumi dello Streetfighter V4, trasmettendo così potenza e un senso di fiducia nelle proprie capacità.

L'idea di Art of creating myths' nasce a settembre 2022 con la prèmiere mondiale di Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, il secondo capitolo della collaborazione tra le due aziende dopo il Diavel 1260 Lamborghini. La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è un'edizione limitata e numerata di 630 esemplari caratterizzata da una livrea nei colori Verde Citrea e Arancio Dac.

In quell'occasione, Ducati e Automobili Lamborghini avevano comunicano di aver pensato ad una serie ancora più esclusiva di 63 esemplari, denominata Speciale Clienti, che consente a 63 clienti Lamborghini di entrare in contatto diretto con il Centro Stile Ducati e configurare il proprio Ducati Streetfighter V4 Lamborghini.

Tra questi 63 clienti c'è anche il proprietario di 'Minotauro', che ha chiesto a Ducati, ad Automobili Lamborghini e all'artista Troilo di dare vita all'opera 'Centauro'. L'evento 'Art of creating myths', riservato a 200 ospiti Ducati e Lamborghini, ha visto la partecipazione degli amministratori delegati delle due Aziende, Claudio Domenicali e Stephan Winkelmann.



