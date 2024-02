Ktm rinnova i colori della gamma super sportiva RC

Nuovi colori per Ktm che ha presentato le nuove grafiche che adotterà dal 2024 sulla gamma supersportiva Rc, ispirati ai suoi prototipi da corsa e alle più recenti livree Factory Racing.

La gamma Ktm RC è il fulcro dei modelli Supersport all'interno della produzione della casa motociclistica. A caratterizzare la gamma sono con l'estetica sportiva e la dinamica di guida, il tutto pensato per regalare prestazioni in strada e in pista.

Per il 2024 la gamma Rc rimane invariata per quanto riguarda le specifiche tecniche, ma introduce nuovi opzioni estetiche, con tonalità di colore ispirate alle Ktm RC 8C, 1390 Superduke R e ai team ufficiali dei Gp.

Il top di gamma, la Ktm Rc 390 2024, avrà due nuove colorazioni, ovvero una arancio/blu e l'altra arancio/nero.

Entrambe sfoggiano l'accattivante telaio orange, mentre il modello arancio su nero verrà dotato di cerchi arancio.

Due colorazioni nuove anche per il modello entry-level, la Ktm Rc 125 2024, che porta in griglia l'arancio su base nera o l'arancio su base blu. Per entrambe le varianti colore sono stati predisposti telaio e cerchi neri e plexi fumé per far meglio risaltare i nuovi abbinamenti cromatici.



