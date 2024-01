Aumenta l'uso dei motocicli in città ma serve più sicurezza

Cresce nelle città l’utilizzo delle due ruote a motore ma il miglioramento della sicurezza é ancora una nota dolente. Gli spostamenti con i motocicli in città passano da 2,6% del 2019 a 4,1% nel 2022, anno in cui hanno circolato in media nei capoluoghi italiani 14,42 motociclette ogni 100 abitanti (erano 13,53 nel 2021,13,38 nel 2015). Sono alcuni dei dati dell’ ottavo rapporto dell’Osservatorio Focus2R, la ricerca promossa da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) con Legambiente, elaborato da Ambiente Italia. L’indagine, presentata a Milano, è frutto di un questionario inviato nel 2022 a 106 Comuni capoluogo di provincia ed elaborati nel corso del 2023, grazie alle risposte di 99 amministrazioni.

Per densità di moto e scooter spiccano le province liguri di Imperia e Savona con circa 30 motocicli ogni 100 abitanti, seguono poi con più di 20 motocicli Pesaro, Rimini, Trieste, Agrigento e La Spezia. Punto dolente nelle città é la possibilità per i veicoli a due ruote di accedere alle corsie riservate ai mezzi pubblici che è ancora limitata, il transito non è infatti permesso nell’88,2% delle città. Migliora però la disponibilità di parcheggi dedicati: nel corso del 2022 sono 10 i comuni che hanno deliberato la realizzazione di nuovi stalli per i veicoli motorizzati a due ruote, che porterebbero a oltre 480 i nuovi posti disponibili.

Per quanto riguarda lo sharing lo sviluppo è ancora in ritardo rispetto alla crescita di quello dedicato alle biciclette, anche se nel 2022 lo sharing di moto/scooter elettrici è disponibile in 13 comuni, 5 in più rispetto al 2020 e 10 in più rispetto al 2015. Nota dolente é il miglioramento della sicurezza delle due ruote che non è considerata ancora una priorità dal 42% dei comuni a cui si aggiunge un 21% che la indica come priorità bassa. La tendenza complessiva è tuttavia in leggero miglioramento rispetto al 2021: lo scorso anno solo l’8% dei comuni indicava priorità molto alta, mentre quest’anno il dato è salito al 10%.

IL SITO WEB: ANCMA – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori

