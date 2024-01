Pirelli Scorpion Trail III tra asfalto e off-road

Si chiama Scorpion Trail III il nuovo pneumatico firmato Pirelli e pensato per le due ruote dal Dna votato alla sportività stradale e allo spirito d'avventura. I nuovi arrivati rappresentano l’ultima generazione di pneumatici adventure-touring e sono i più sportivi di sempre su asfalto tra i prodotti moto della famiglia Scorpion. Progettato per modelli adventure e crossover, versatili e che possono essere utilizzate in diversi contesti, il nuovo Scorpion Trail III è il risultato degli ultimi sviluppi, in termini di tecnologie e materiali utilizzati, del Reparto Ricerca e Sviluppo di Pirelli.

La dicitura Scorpion definisce l’appartenenza del pneumatico alla gamma di prodotti Pirelli destinati all’utilizzo off road, anche in competizioni come il Campionato Mondiale Enduro e il Mondiale Motocross. Scorpion Trail III è infatti un pneumatico enduro stradale, quindi un prodotto prevalentemente destinato all’utilizzo su asfalto ma che permette anche di affrontare percorsi su strade sterrate.

Su asfalto i pneumatici sono in grado di offrire al motociclista un comportamento molto sportivo, grazie agli elevati livelli di grip e alla guidabilità garantita, oltre alla stabilità anche a pieno carico e prestazioni su bagnato simili a quelli di un pneumatico del segmento sport-touring. Quando si abbandona l’asfalto a favore di strade sterrate, il costante alternarsi degli incavi centrali e trasversali sotto impronta, entra in gioco sul fronte del controllo e della trazione. Altro vantaggio offerto da Scorpion Trail III è il notevole comfort acustico a favore del piacere di guida per il motociclista.

