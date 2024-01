Chiusa a Verona la 30/a edizione di Motor Bike Expo

Crescita a due cifre per la 30/a edizione di Motor Bike Expo che si chiude oggi a Veronafiere.

Nei tre giorni di rassegna, contrassegnata anche dall'incidente durante l'esibizione di uno stuntman nel quale sono rimasti feriti 9 spettatori, sono state presentate tutte le anime di questo mondo, mettendo insieme sport, meccanica, colore, creatività e solidarietà. Un unicum che si ritrova anche solo scorrendo la pianta dei padiglioni: street, custom, racing, touring, off road, vintage, lifestyle, urban mobility, ruote piccole, travel.

Tra gli eventi, la prima mondiale della BMW R12, il nuovo motore che rivoluziona il sistema di distribuzione, brevettato dal geniale "viticoltore e tecnico" Umberto Borile, già visitato da numerosi progettisti della produzione di serie, le tre moto Suzuki in anteprima per il mercato Italiano, i 6 campioni di motocross freestyle che, sotto la guida di Vanni Oddera, hanno portato in sella 80 visitatori disabili, la selezione de i migliori customizzatori del mondo nelle cui realizzazioni si intersecano meccanica, costume e arte.

Senza dimenticare la raccolta di firme per il riconoscimento della Vespa "Patrimonio della Cultura Italiana". La rassegna ha segnato un deciso aumento aumento della presenza femminile.

L'appuntamento con i motociclisti si rinnoverà dal 24 al 26 gennaio 2025 per la nuova edizione a Veronafiere.



