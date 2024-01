Aprilia e Moto Guzzi in scena al Motor Bike Expo

Il Gruppo Piaggio sbarca al Motor Bike Expo, in scena questo weekend a Verona, con Aprilia e Moto Guzzi. Da oggi fino a domenica, i due marchi motociclistici italiani si presentano alla kermesse veneta con un programma di novità e di festeggiamenti.

Le celebrazioni riguarderanno Aprilia che, a Verona, oggi (venerdì) alle 16 e sabato a mezzogiorno, presso il suo spazio al padiglione 4, festeggerà Jacopo Cerutti e tutto il team appena rientrato da vincitore dalla gara Africa Eco Race, per il trionfo tutto italiano del binomio Cerutti-Tuareg, primi sul traguardo di Dakar.

La gara che doveva segnare il ritorno di Aprilia alle grandi gare nel deserto si è risolta in un successo, con Cerutti che è rimasto al comando della classifica generale dal primo all'ultimo giorno del raid. Il successo di Aprilia è arricchito dalla bella prova di Francesco Montanari che, con l'altra Tuareg e alla sua prima gara africana, non solo è arrivato a Dakar ma ha chiuso in piena top ten (ottavo).

Moto Guzzi, dal canto suo, presenta a Verona una nuova versione speciale Moto Guzzi V7 Stone Ten, dedicata ai Guzzisti di The Clan, nata nel 2014. Aprilia e Moto Guzzi presentano poi a Verona i rispettivi programmi Experience 2024, per far vivere agli appassionati i loro valori più autentici. Pista, velocità e off road per Aprilia, viaggio e scoperta per Moto Guzzi.

