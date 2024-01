Bmw Motorrad al Motor Bike Expo tra heritage e futuro

Tra novità in fatto di cruiser, customizzazione e altro ancora Bmw Motorrad sarà tra i protagonisti dell'edizione 2024 del Salone Motor Bike Expo, in programma da venerdì 19 a domenica 21 a Verona Fiere.

La filiale italiana della casa dell'elica, nella sua espressione su due ruote, sarà presente nei padiglioni della fiera per mostrare e raccontare i suoi prodotti della famiglia Heritage e portare alcuni nuovi modelli in anteprima mondiale assoluta. Bmw Motorrad sarà presente con i suoi prodotti nel padiglione 4 con uno stand a tema, completamente dedicato al mondo heritage.

In questo stand saranno esposte per la prima volta dal vivo le nuove Bmw R 12 e Bmw R 12 nineT, che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Insieme a questi modelli, ci saranno anche quelli della famiglia R 18 e la Bmw R 5, moto storica che simboleggia l'anello di congiunzione della gamma heritage attuale con le profonde radici del marchio.

Nel padiglione 1, dedicato ai più importanti progetti di customizzazione, saranno presenti diversi esemplari di R 18, customizzate dalla rete di concessionari Bmw Motorrad e realizzati in occasione del contest R 18 Your Choice, dello scorso anno.

Sempre nel paglione 1 verrà esposta in anteprima mondiale una realizzazione su base R 18 ad opera di un importante customizzatore americano. I dettagli di questa autentica opera d'arte saranno svelati giovedì 18 gennaio, nel corso della serata di inaugurazione del Motor Bike Expo al Palazzo della Gran Guardia di Verona e la moto sarà poi svelata per il pubblico in fiera venerdì 19 mattina alle 10.

Non solo heritage, però, per Bmw Motorrrad a Verona. Al padiglione 5 della Fiera, nella Street Culture Area, sarà infatti esposto un esemplare di Bmw Ce 02, l'eParkourer elettrico presentato dalla casa tedesca la scorsa estate a Berlino in occasione dei Bmw Motorrad Days al Pure&Crafted Festival, che arriverà sul mercato nella prima metà del 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA