Aprilia Tuareg è la regina dell'Africa Eco Race

Con il terzo posto di oggi, e piazzandosi davanti alla accoppiata Botturi/Yamaha, avversari diretti per la vittoria finale, Jacopo Cerutti e Aprilia Tuareg hanno vinto la Africa Eco Race 2023.

Sviluppata da Aprilia Racing con la collaborazione di GCorse dei fratelli Guareschi, la Aprilia Tuareg pensata per le gare nel deserto sfrutta le grandi doti fuoristradistiche di base della Tuareg di serie dalla quale deriva strettamente.

Un trionfo assoluto, in una gara lunga oltre seimila chilometri, condotta sempre in testa dalla squadra italiana.

Cerutti e Tuareg sono stati primi in classifica generale per tutta la corsa, sin dalla prima tappa. Così, a un anno dalla sua prima presentazione, il progetto "back to Africa", nato per riportare Aprilia nelle grandi gare nel deserto, coglie il suo successo più bello. Ma non il primo, visto che, in preparazione alla Africa Eco Race, la coppia Cerutti/Tuareg ha vinto il titolo italiano nel Motorally e colto un podio alla Transanatolia, gara di esordio assoluto nel grandi rally.

"Oggi mi sono preso un bello spavento, perchè al ventesimo chilometro c'è stata un po' di confusione su una nota e pensavo gli avversari mi avessero staccato - ha affermato a fine gara Jacopo Cerutti -. Invece poi ho ritrovato la pista e sono stato io ad agganciare Botturi. Da quel momento siamo andati avanti insieme ed ho portato a casa il risultato. E' stata una Africa Eco Race bella tesa per noi, in testa fin da subito con Botturi e Tarres a metterci pressione, ma ce l'abbiamo fatta".

Domani ci sarà la passerella finale a Dakar



