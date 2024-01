Secondo posto per Aprilia alla tappa 9 dell'Africa Eco Race

Dopo nove tappe e oltre 4.500 km percorsi, Aprilia è ancora in testa all'Africa Eco Race, il rally raid scattato lo scorso 30 dicembre nel Principato di Monaco e che, attraversando il Sahara Occidentale, giungerà domenica 14 gennaio a Dakar.

Al suo esordio assoluto sulle sabbie del deserto africano, la Tuareg condotta da Jacopo Cerutti sta difendendo, tappa dopo tappa, il primato che le appartiene sin dalla prima giornata di gara. Oggi, al termine della nona tappa, disputata sulle dune della Mauritania, Cerutti e la sua Tuareg, con il secondo posto conquistato, si confermano al comando della classifica generale Il pilota comasco può ancora contare su 1'04" di vantaggio su Alessandro Botturi, vincitore oggi, mentre Pol Tarres è ora staccato di 24 minuti e 27 secondi.

Quella che si preannuncia è quindi un 'duello' sul filo dei secondi, con la gara che si deciderà nelle prossime due tappe, le ultime nelle quali poter fare selezione prima della passerella finale di domenica 14 gennaio, che prevede solo 15 km di speciale nei pressi del Lago Rosa di Dakar.

"Mi aspettavo una tappa tra le più impegnative - ha detto Cerutti - ma in realtà oggi le dune erano più semplici da affrontare rispetto a quelle di ieri. Mi sono perciò goduto un gran bel percorso, anche se in verità inizio ad avvertire un po' di stanchezza, ormai le energie residue sono davvero poche".

Domani la decima tappa, da Amodjar ad Akjoujt, per 415 km e 390 di speciale.

