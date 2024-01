Africa Eco Race, Aprilia ancora prima in classifica generale

Prosegue la cavalcata verso Dakar di Aprilia sullo sterrato dell'Africa Eco Race. Entrambe le Aprilia Tuareg al via, hanno chiuso oggi la settima tappa nelle prime posizioni, con Jacopo Cerutti secondo e Francesco Montanari, per lungo tempo terzo, giunto al traguardo in Mauritania al sesto posto.

Grazie al secondo posto odierno, conquistato in rimonta dopo una scivolata nelle fasi iniziali, Cerutti e la sua Aprilia Tuareg continuano a comandare la classifica generale con un minuto di vantaggio su Alessandro Botturi, mentre l'altro diretto rivale per la vittoria finale, Pol Tarres, oggi terzo, risulta ora staccato di 13 minuti.

"Sono soddisfatto - ha detto Cerutti - perché anche oggi siamo riusciti ad ottenere un buon risultato, che ci permette di mantenere il comando della classifica. Subito dopo la partenza sono scivolato e temevo di aver danneggiato il radiatore, così al centesimo km mi sono fermato per controllare che tutto fosse a posto. Fortunatamente non c'erano danni e una volta ripartito ho potuto impostare il mio ritmo".

Tappa dopo tappa proseguono anche i miglioramenti del debuttante Francesco Montanari, al via con la seconda Aprilia Tuareg. Il comasco, sesto al traguardo di tappa, ha occupato il terzo posto fino a pochi km dalla fine della speciale, sfiorando il suo primo piazzamento a podio all'esordio in un rally raid africano, a causa di un lieve errore di navigazione. Montanari continua ad occupare la sesta piazza nella generale.

L'ottava tappa, in programma domani, vedrà i piloti confrontarsi su 395 km di speciale nel tragitto che li porterà da Chami ad Amodjar.

